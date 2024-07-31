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Лучшее время для стрижки: лунный календарь подскажет, когда идти к парикмахеру в августе 2024

Лучшее время для стрижки: лунный календарь подскажет, когда идти к парикмахеру в августе 2024

Лучшее время для стрижки: лунный календарь подскажет, когда идти к парикмахеру в августе 2024 Алёна ЮрьеваАвгуст 2024 года — время, когда можно использовать лунные фазы и влияние созвездий для оптимизации стрижек и ухода за волосами.

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