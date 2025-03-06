Эммануэль Макрон назвал Россию "угрозой" для Франции. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что французский президент в одном заявлении продемонстрировал подлость и лицемерие.
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