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Царьград

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Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    Всё, что предложил Макрон уже потенциальный труп. Поэтому, подумай, друг месье!))Мгновенная реакци...
  • Амара Карпова
    Работайте братья👍❤️🙏Мгновенная реакци...
  • саша
    Конечно спокойно уходит...не убегает, не стреляется, не судим трибуналом. Приходят только пробендеросвкие хари..и ни ..."Зеленский уходит...

Подлость и лицемерие в одном заявлении: Рогов оценил слова Макрона об "угрозе" от России

Подлость и лицемерие в одном заявлении: Рогов оценил слова Макрона об "угрозе" от России

Эммануэль Макрон назвал Россию "угрозой" для Франции. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что французский президент в одном заявлении продемонстрировал подлость и лицемерие.

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