Военные Китая обвинили Канаду в создании хаоса в районе Тайваня

Проход фрегата ВМС Канады через Тайваньский пролив создают хаос и подрывают мир в регионе, заявило командование Восточного военного округа Народно-освободительной армии Китая, в сообщении, опубликованном 1 августа на странице данной структуры в социальной сети WeChat.
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