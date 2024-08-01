Военные Китая обвинили Канаду в создании хаоса в районе Тайваня

Проход фрегата ВМС Канады через Тайваньский пролив создают хаос и подрывают мир в регионе, заявило командование Восточного военного округа Народно-освободительной армии Китая, в сообщении, опубликованном 1 августа на странице данной структуры в социальной сети WeChat.