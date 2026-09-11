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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майк Крак: «Уход Алонсо из «Ф-1» был бы таким драматичным – даже не хочу говорить или думать об этом»

Операционный директор «Астон Мартин» Майк Крак поделился мыслями о будущем Фернандо Алонсо и прокомментировал слова Мохаммеда бен Сулайема – президент ФИА намерен помочь испанцу остаться в «Формуле-1».

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