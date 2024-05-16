Белорус забил самый быстрый гол в истории футбола России

Во Второй лиге РПЛ был зафиксирован один из самых быстрых голов в истории мирового футбола.Белорусский полузащитник пятигорского клуба второй лиги чемпионата России "Машук-КМВ" Николай Иванов открыл счет в матче с дзержинским "Химиком", забив с первого же касания мяча после стартового свистка.
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