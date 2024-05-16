Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 381 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    С таких должностей сразу не увольняют (если не арестован). Сначала дела передать, заявление на имя руководителя податьЗамминистра оборо...
  • Галина Друзина
    Наверняка справки куплены.Призывники пожало...
  • Сергей Андросов
    Бред какой-то, на видео этот урод и протаранил иномарку, а перепрыгнуть 20 сантиметровый поребрик ещё умудриться надо.Правда об аварии ...

Белорус забил самый быстрый гол в истории футбола России

Белорус забил самый быстрый гол в истории футбола России

Во Второй лиге РПЛ был зафиксирован один из самых быстрых голов в истории мирового футбола.Белорусский полузащитник пятигорского клуба второй лиги чемпионата России "Машук-КМВ" Николай Иванов открыл счет в матче с дзержинским "Химиком", забив с первого же касания мяча после стартового свистка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх