Главное за ночь 16 сентября: в результате атаки ВСУ есть жертвы

В Херсонской области дроны дважды сбросили бомбы на здание школы. Различные регионы России вновь подверглись атакам со стороны украинских формирований, сообщает News.
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