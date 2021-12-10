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Число погибших в ДТП в Мексике превысило 50

Число погибших в ДТП в Мексике превысило 50

Как минимум 53 человека погибли, около 60 пострадали в результате крупного ДТП на юге Мексики.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Число погибших в ДТП в Мексике превысило 50 Авария произошла по вине водителя грузовика, перевозившего мигрантов из Центральной Америки.

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