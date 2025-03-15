Царьград Скриншот: тг-канал Царьград ТВ Семеро студентов Северо-Кавказского федерального университета в Ставрополе отправились за решетку на 10 суток.
Отчисленные студенты из Туркмении пытались устроить бунт
Комментарии
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Людмила Лиханова
ВСЕХ, А НЕ ТОЛЬКО ЗАДЕРЖАННЫХ ПРОВЕРИТЬ НА ЗНАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И НА ЗАКОННОСТЬ ИХ ПРЕБЫВАНИЯ В РОССИИ И ДЕПОРТИРОВАТЬ. НЕ ХОТЯТ УЧИТЬ ЯЗЫК, НЕ ХОТЯТ СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНЫ - ВОН ИЗ РОССИИ.
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4 час.
S
Serg
Сука, бюджетные места в университетах Ставрополя отдали этим ублюдкам, а русским ребятам, не имеющим средств, но имеющим мозги закрыли этим жестом фактически путь в будущее. Сам живу в Ставрополе, но о этих событиях узнал из статьи. Ладно бы 100 мест, но 1000? Слов нет.
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3 час.
Вадим Кузнецов
Не советую тратить время на разговоры с "александром соболевым". Это платный тролль, он здесь только для того, чтобы утопить разговор в бессмысленной грязной ругани. Собеседников он путает, а ответы все равно не читает.
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3 час.
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