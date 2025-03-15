Отчисленные студенты из Туркмении пытались устроить бунт

Людмила Лиханова ВСЕХ, А НЕ ТОЛЬКО ЗАДЕРЖАННЫХ ПРОВЕРИТЬ НА ЗНАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И НА ЗАКОННОСТЬ ИХ ПРЕБЫВАНИЯ В РОССИИ И ДЕПОРТИРОВАТЬ. НЕ ХОТЯТ УЧИТЬ ЯЗЫК, НЕ ХОТЯТ СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНЫ - ВОН ИЗ РОССИИ.

S Serg Сука, бюджетные места в университетах Ставрополя отдали этим ублюдкам, а русским ребятам, не имеющим средств, но имеющим мозги закрыли этим жестом фактически путь в будущее. Сам живу в Ставрополе, но о этих событиях узнал из статьи. Ладно бы 100 мест, но 1000? Слов нет.