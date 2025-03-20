Активист Резяпов призвал Лолиту жертвовать всю прибыль на нужды СВО

Лидер общественного движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов заявил в беседе с NEWS.ru, что певице Лолите Милявской нужно отдавать доходы от концертов на нужды СВО или прекратить гастролировать по России.
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