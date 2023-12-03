Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 630 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • николай вожаков
    Там фашизм расцветает, а потом будут орать на каждом углу, холокост, холокост. Дебилы.Российские «Панци...
  • Евгений Синельников
    не потребовали, а попросили...  одно словоблудие, а результат тот же! каким-то министрам опять мало денег...США вынуждены про...
  • Владимир Самборский
    А велика ли нам эта "выгода"? Вот мы закрываем проблемы штатов по урану,а для страны доход от этого - копейки! А им э...США вынуждены про...

"Монстр-сеятель": Невидимая русская установка превращает в пыль западные танки. Рассказываю на что она способна

"Монстр-сеятель": Невидимая русская установка превращает в пыль западные танки. Рассказываю на что она способна

3,2K прочитали Доброго дня уважаемые читатели. Если два человека держат в руках оружие и собираются применить его друг против друга с откровенной жестокостью, как можно определить, кто из них является агрессором, а кто защищается? Мудрец Соломон когда-то решил подобную задачу, предложив проверить отношение каждой из сторон к предмету конфликта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх