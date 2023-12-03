"Монстр-сеятель": Невидимая русская установка превращает в пыль западные танки. Рассказываю на что она способна

3,2K прочитали Доброго дня уважаемые читатели. Если два человека держат в руках оружие и собираются применить его друг против друга с откровенной жестокостью, как можно определить, кто из них является агрессором, а кто защищается? Мудрец Соломон когда-то решил подобную задачу, предложив проверить отношение каждой из сторон к предмету конфликта.