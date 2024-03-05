Министр обороны Германии раскрыл причину скандальной утечки разговора офицеров

Разговор был перехвачен не из-за взлома систем связи. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что утечка разговора немецких высокопоставленных офицеров о ракетах Taurus произошла, предположительно, в Сингапуре, и не из-за взлома систем связи.
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