Министр обороны Германии раскрыл причину скандальной утечки разговора офицеров

Разговор был перехвачен не из-за взлома систем связи. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что утечка разговора немецких высокопоставленных офицеров о ракетах Taurus произошла, предположительно, в Сингапуре, и не из-за взлома систем связи.