На крыше экоквартала в Щукино появится всесезонная общественная терраса на высоте 100 метров

На крыше нового жилого здания, которое появится в непосредственной близости от старинного усадебного парка «Покровское-Стрешнево», обустроят общественное пространство площадью более 100 квадратных метров.
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