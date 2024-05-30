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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ватцке о «Баварии»: «Я больше не верю в абсолютное доминирование с 11 титулами подряд. Но она сделает правильные выводы из этого сезона и будет бороться за чемпионство в следующем»

– «Байер» оформляет золотой дубль, «Боруссия» выходит в финал Лиги чемпионов, «Штутгарт» занимает второе место – есть ли теперь надежда, что «Баварию», перефразируя Франца Беккенбауэра, можно будет побеждать в ближайшие годы? – Скажем так: в ближайшие два-три года «Баварии» будет нелегко добиться того доминирования, которое было у нее при Пеп Гвардиоле! Лидеры Бундеслиги просто стали сильнее, что видно и по результатам в еврокубках.

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