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WRC. «Хендэ» показала ливрею, посвященную погибшему Крейгу Брину

WRC. «Хендэ» показала ливрею, посвященную погибшему Крейгу Брину

«Хендэ» проведет Ралли Хорватии в особой расцветке после гибели Крейга Брина. Гонщик скончался в результате аварии на тестах перед этапом.

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