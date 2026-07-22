Почему в квитанциях бывают неточности

«ЭкоИнтегратор» рассказал, когда необходимо обновлять данные лицевого счетаКвитанция пришла на имя прежнего собственника, человека, которого уже нет в живых или количество людей не соответствует действительности? Такие обращения нередко поступают в адрес регионального оператора «ЭкоИнтегратор».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии