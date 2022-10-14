Россиян предупредили о прослушке смартфонов

Доцент РТУ Магомедов предупредил владельцев смартфонов об опасности прослушки мошенниками Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и Доцент РТУ Магомедов предупредил владельцев смартфонов об опасности прослушки мошенниками Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов заявил, что почти каждый владелец смартфона рискует оказаться под слежкой.