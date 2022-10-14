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Россиян предупредили о прослушке смартфонов

Россиян предупредили о прослушке смартфонов

  Доцент РТУ Магомедов предупредил владельцев смартфонов об опасности прослушки мошенниками Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и  Доцент РТУ Магомедов предупредил владельцев смартфонов об опасности прослушки мошенниками Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов заявил, что почти каждый владелец смартфона рискует оказаться под слежкой.

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