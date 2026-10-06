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Царьград

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Шарий обещал "мега-обстрел Украины" и призвал ночевать в укрытиях

Шарий обещал "мега-обстрел Украины" и призвал ночевать в укрытиях

Украинский блогер Анатолий Шарий, вскоре после новости об атаке ВСУ по танкеру, заявил о подготовке "мега-обстрела Украины" и призвал всех прятаться и ночевать в укрытиях.

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