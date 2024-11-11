Водитель грузовика протаранил на встречке КамАЗ и легковушку – есть погибшие

Смертельное ДТП произошло на автодороге Р-254 «Иртыш»: один человек погиб, еще один – в больнице. В Чулымском районе Новосибирской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие – грузовик вылетел на встречку, где столкнулся с КамАЗом и легковушкой.
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