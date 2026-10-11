Европа не догоняет, что её поезд ушёл

Промышленность ЕС не успевает за развитием технологий БПЛА, из-за чего к 2030 году может быть реализована лишь треть запланированных программ по борьбе с беспилотниками — Euronews А что случилось, заборы от беспилотников уже не помогают? На границе Польши, Литвы, Эстонии, Финляндии? Ах да, простите, финский же сломали коварные русские лоси.