"Нет живого места": "душераздирающее" видео жесткого ночного ДТП во Владивостоке

"Душераздирающее" видео жесткого ночного ДТП во Владивостоке попали в социальные сети. В Tg-канале autogarant_vl (18+) рассказали в подробностях о случившемся.
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