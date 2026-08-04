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Раскрыт срок расследования дела пропавшей семьи Усольцевых

Раскрыт срок расследования дела пропавшей семьи Усольцевых

По делам о безвестном исчезновении людей закон не устанавливает предельных сроков расследования. Об этом RT заявил адвокат Игорь Баранов, комментируя расследование дела о пропаже семьи Усольцевых, которую с сентября 2025 года ищут в тайге Красноярского края.

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