Влияние Ермака беспокоит Вашингтон – почему боятся в США Евгения КомароваИзменения в составе украинского правительства, инициированные Владимиром Зеленским, свидетельствуют о концентрации власти в его руках, сообщили в Bloomberg.
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