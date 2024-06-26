Кэмерон проговорился, что Украина не будет приглашена в НАТО на саммите

Украина не получит приглашения на вступление в НАТО на предстоящем саммите. Такое заявление сделал глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко.