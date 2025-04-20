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Калужские новости

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Калужская область приняла около 600 тонн китайского чая и кофе

Калужская область приняла около 600 тонн китайского чая и кофе

За первые 3 месяца 2025 года на территорию Калужской области прибыло и было проверено Россельхознадзором больше 594 тонны чая и кофе из КитаяЗа первые 3 месяца 2025 года на территорию Калужской области прибыло и было проверено Россельхознадзором больше 594 тонны чая и кофе из Китая.

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