Калужская область приняла около 600 тонн китайского чая и кофе

За первые 3 месяца 2025 года на территорию Калужской области прибыло и было проверено Россельхознадзором больше 594 тонны чая и кофе из КитаяЗа первые 3 месяца 2025 года на территорию Калужской области прибыло и было проверено Россельхознадзором больше 594 тонны чая и кофе из Китая.