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«Ни один объект не пострадал»: КСИР нанес удар по американцам в Ираке

«Ни один объект не пострадал»: КСИР нанес удар по американцам в Ираке

Стало известно, что в ночь на 16 января КСИР Ирана нанес массированный комбинированный удар дальнобойными баллистическими ракетами и БПЛА по консульству США и базе американской армии в Эрбиле, столице Иракского Курдистана.

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