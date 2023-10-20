Идёт активная подготовка к наступлению – военкор

Бойцы в ЛНР проходят боевое слаживание перед отправкой на Купянское и Изюмское направления. Одновременно из Купянска ВСУ в приказном порядке вывозят население, выдавая это за бегство людей, опасающихся артиллерийских ударов по городу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии