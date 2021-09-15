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Околозападный мир устроил истерику по поводу учений России и Белоруссии «Запад-2021»

Околозападный мир устроил истерику по поводу учений России и Белоруссии «Запад-2021»

Учения России и Белоруссии «Запад-2021» - крупнейшие с 1980 года. Они продлятся до 16 сентября.

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Ляля
.....И пусть все прихвостни боятся!!!!!
Иван
Истерику запада одобряю!
Альбина Колесникова
Учения все проводят.
Николай Денисов
Поменьше обращать внимания на их вопли и делать то что необходимо. Войска должны учиться и всегда быть в тонусе.
Руслан Баратов
Хочешь мира готовься к войне.

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