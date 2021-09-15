Околозападный мир устроил истерику по поводу учений России и Белоруссии «Запад-2021»

Несекретные материалыПолитикаОколозападный мир устроил истерику по поводу учений России и Белоруссии «Запад-2021» Учения России и Белоруссии «Запад-2021» - крупнейшие с 1980 года. Они продлятся до 16 сентября.Вернуться к статье55НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛЛяля.....И пусть все прихвостни боятся!!!!!ИванИстерику запада одобряю!Альбина КолесниковаУчения все проводят.Николай ДенисовПоменьше обращать внимания на их вопли и делать то что необходимо. Войска должны учиться и всегда быть в тонусе.Руслан БаратовХочешь мира готовься к войне.Комментировать
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