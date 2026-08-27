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Бывший генерал армии боснийских сербов Ратко Младич умер в гаагской тюрьме

Бывший генерал армии боснийских сербов Ратко Младич умер в гаагской тюрьме

В Гааге на 85-м году жизни скончался бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич. Информация о его смерти была опубликована Международным остаточным механизмом для уголовных трибуналов (МОМУТ) 27 августа на официальном сайте.

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