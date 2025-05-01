Врач Ткачева: перед началом дачного сезона нужно включить в рацион больше белка

Для многих пенсионеров работа на дачном участке — неотъемлемая часть жизни. Однако с возрастом чрезмерная активность может обернуться серьезными проблемами, поэтому важно готовиться к началу дачного сезона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии