Певица Светлана Лобода снялась в топе и шортах

Певица Светлана Лобода снялась во время тренировки. Поп-исполнительница выложила видео в Instagram. 41-летняя Светлана Лобода предстала в ролике в черном топе на тонких бретелях и облегающих коротких шортах с принтом Marine Serre.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии