Макрона сочли угрозой нации после слов о ядерном оружии для защиты ЕС

Оппозиция раскритиковала Макрона после слов о ядерном оружии для защиты ЕС Оппозиция во Франции раскритиковала президента страны Эммануэля Макрона за его слова о возможном использовании французского ядерного оружия для защиты Европейского союза.
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