Какие профессии роботы могут забрать у людей

К 1 мая RTVI рассказывает о необычных профессиях, в которых начали вторгаться человекоподобные роботы<strong>Роботы давно помогают человеку — на заводских конвейерах, в больничных операционных, голосовых чат-ботах.
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