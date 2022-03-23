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«Россети» приняли участие во Всероссийских масштабных командно-штабных учениях

«Россети» приняли участие во Всероссийских масштабных командно-штабных учениях

Сотрудники «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приняли участие во Всероссийских масштабных командно-штабных учениях, проводимых МЧС России Цель учений — предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья.

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