«Россети» приняли участие во Всероссийских масштабных командно-штабных учениях

Сотрудники «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приняли участие во Всероссийских масштабных командно-штабных учениях, проводимых МЧС России Цель учений — предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья.