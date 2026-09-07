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Chainlink вырос на 8% до $13,26 после партнерства с Bottomline, смотрит на цель $15

Chainlink вырос на 8% до $13,26 после партнерства с Bottomline, смотрит на цель $15

Токен LINK вырос более чем на 8% за последние 24 часа и достиг $13,26, опираясь на недельный всплеск, в результате которого его цена выросла примерно на 18%.

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