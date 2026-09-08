Лавров назвал бредовыми заявления о планах России напасть на Европу

Высказывания о том, что Россия якобы планирует напасть на страны Европы, являются несерьезными. Об этом 8 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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