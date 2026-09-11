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МУС начал готовиться к выборам нового прокурора после отстранения Хана

Бюро Ассамблеи государств — участников Международного уголовного суда (МУС) начало прорабатывать процедуру избрания нового прокурора после отстранения Карима Хана.

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