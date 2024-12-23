Мультиварка — незаменимая помощница на кухне. В ней можно приготовить множество полезных блюд, как эта картофельно-мясная запеканка, которая получится вкусной и не навредит фигуре — всего 179 ккал на 100 г.
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