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Всё о женщинах

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  • саша дмитренко
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Рецепт для похудения: картофельно-мясная запеканка. Едим — и вес уходит

Рецепт для похудения: картофельно-мясная запеканка. Едим — и вес уходит

Мультиварка — незаменимая помощница на кухне. В ней можно приготовить множество полезных блюд, как эта картофельно-мясная запеканка, которая получится вкусной и не навредит фигуре — всего 179 ккал на 100 г.

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