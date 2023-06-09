Русская весна

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Враг продавливает нашу линию обороны на запорожском фронте (КАРТА)

Враг продавливает нашу линию обороны на запорожском фронте (КАРТА)

В течение ночи враг продолжил атаки на запорожском фронте с целью продавить нашу линию обороны. Бронегруппы ВСУ бьют в одну точку: противник бросил в бой до 30 единиц бронетехники на новый штурм под г.

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