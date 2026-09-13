Кушнер: Украина для урегулирования конфликта должна отвести войска из Донбасса

Зять президента США Джаред Кушнер считает, что для урегулирования конфликта Украина должна отвести войска из Донбасса.
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