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Газета.ру

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Кушнер: Украина для урегулирования конфликта должна отвести войска из Донбасса

Кушнер: Украина для урегулирования конфликта должна отвести войска из Донбасса

Зять президента США Джаред Кушнер считает, что для урегулирования конфликта Украина должна отвести войска из Донбасса.

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