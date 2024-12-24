Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Диетолог предупредила об опасных сочетаниях во время застолья

Диетолог предупредила об опасных сочетаниях во время застолья

Во время новогоднего застолья нежелательно после салатов есть фрукты, это может привести к проблемам с желудком - вздутию, тошноте и горечи во рту, предупредила россиян в разговоре со «Звездой» диетолог-нутрициолог Ирина Писарева.

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