Сергій Лавров та Мевлют Чавушоглую Анкара, Туреччина. 8 червня 2022 р. В Анкарі обговорили плани експорту українського зерна на світові ринки У МЗС України зазначили, що йдеться лише про те, що домовилися домовлятися, без конкретних рішень КИЇВ – Туреччина та Росія обговорили можливості для експорту українського зерна на міжнародні ринки під час створення особливого […] Сообщение В Анкарі обговорили плани експорту українського зерна на світові ринки появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.