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В Анкарі обговорили плани експорту українського зерна на світові ринки

Сергій Лавров та Мевлют Чавушоглую Анкара, Туреччина. 8 червня 2022 р.   В Анкарі обговорили плани експорту українського зерна на світові ринки У МЗС України зазначили, що йдеться лише про те, що домовилися домовлятися, без конкретних рішень КИЇВ – Туреччина та Росія обговорили можливості для експорту українського зерна на міжнародні ринки під час створення особливого […] Сообщение В Анкарі обговорили плани експорту українського зерна на світові ринки появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.

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