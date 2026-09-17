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Суд вынес приговор мужчине и женщине за хищение денег у бойца СВО

Суд вынес приговор мужчине и женщине за хищение денег у бойца СВО

Прокуратура Новосибирской области сообщила, что Кировский районный суд вынес приговор двум фигурантам дела о хищении более 1,3 миллиона рублей с банковской карты участника спецоперации .

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