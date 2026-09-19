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Татар-информ

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В Челнах молодожены сразу после заключения брака проголосовали на выборах

В Челнах молодожены сразу после заключения брака проголосовали на выборах

Фото: центр образования №62 Набережных Челнов Сегодня в Набережных Челнах учительница музыки центра образования №62 Лилия Аглиуллина вышла замуж.

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