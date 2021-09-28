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Выдадут на руки: кому точно полагается более 15 тысяч рублей

Выдадут на руки: кому точно полагается более 15 тысяч рублей

Граждане России смогут получить налоговые вычеты до 15 600 рублей из затрат на спорт и фитнес. Получить деньги можно и за ребёнка, который занимается спортом, об этом сообщили в Госдуме, где и приняли соответствующий закон.

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