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Новости Липецка

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В Липецке отключили воду в 26 многоэтажках из-за аварийных работ на Стаханова

В Липецке отключили воду в 26 многоэтажках из-за аварийных работ на Стаханова

В Липецке из-за внеплановых ремонтных работ на сетях водоснабжения без холодной воды остались жители домов на улицах Смургиса, Стаханова и Водопьянова.

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