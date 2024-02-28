Что изменит транспортная реформа ХМАО

Стройкомплекс Югры в официальном telegram-канале анонсировал перезагрузку пассажирских перевозок. Пилотной площадкой стал Нижневартовск, где жители новых районов давно жаловались на устаревшую маршрутную сеть.
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