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Министр культуры РТ поздравила татарстанцев с Днем славянской письменности и культуры

Министр культуры РТ поздравила татарстанцев с Днем славянской письменности и культуры

Фото: пресс-служба Министерства культуры РТ Министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова поздравила жителей республики с Днем славянской письменности и культуры, отметив важность языка как связующего звена между народами и цивилизациями.

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