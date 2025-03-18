Экс-аналитик ЦРУ Джонсон прокомментировал разговор Путина и Трампа

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон указал на многосторонний характер прошедшего 18 марта телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом«Я уверен в том, что Россия хочет иметь нормальные дипломатические отношения с Соединенными Штатами.