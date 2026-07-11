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Царьград

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"Придётся выживать самим": Малые АЗС и фермеры главные заложники перебоев

"Придётся выживать самим": Малые АЗС и фермеры главные заложники перебоев

Если крупные вертикально интегрированные компании ещё могут переложить удар от топливного дефицита на внутренние резервы, то в зоне наибольшего риска оказываются именно малые сети АЗС и фермерские хозяйства.

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