Аз, «Буки», греки: Израиль во время мощнейшей атаки в Сирии «ослепил» и вывел из строя российские средства ПВО

Ближний Восток Находящиеся на вооружении армии Башара Асада российские комплексы ПВО С-300 и С-400 не оправдали возложенных на них ожиданий и не сумели противостоять самолетам ВВС Израиля во время проведения самой мощной атаки с начала года.