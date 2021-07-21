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Аз, «Буки», греки: Израиль во время мощнейшей атаки в Сирии «ослепил» и вывел из строя российские средства ПВО

Аз, «Буки», греки: Израиль во время мощнейшей атаки в Сирии «ослепил» и вывел из строя российские средства ПВО

Ближний Восток Находящиеся на вооружении армии Башара Асада российские комплексы ПВО С-300 и С-400 не оправдали возложенных на них ожиданий и не сумели противостоять самолетам ВВС Израиля во время проведения самой мощной атаки с начала года.

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